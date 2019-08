Cinquant'anni dall’allunaggio con il Rotary di Alba

Martedì 6 agosto 2019 la serata conviviale del Rotary di Alba presso la Cà del Lupo di Montelupo Albese, ha visto come protagonista il socio e past president Cesare Girello, che ha messo a disposizione la sua notevole competenza e passione per lo spazio e l’astronomia; con l’occasione dei cinquant’anni dell’allunaggio, ma lontano dal brusio mediatico del 20 luglio, ha illustrato i vari punti cruciali della conquista dello spazio, della contrapposizione tra Stati Uniti ed URSS, proponendo una efficace ed avvincente ricostruzione degli eventi principali, con una ricca documentazione in foto e video d’antan.

Cesare Girello ha esposto come la conquista della Luna sia iniziata il 12 settembre 1962 con la visione di un grande Presidente, J. F. Kennedy, che pensò alla Luna come a una “nuova frontiera”, spostando la guerra fredda su di un piano simbolico. La sfida dello spazio diventava così obiettivo di progresso e non più di sopraffazione. La follia della Luna sembrò essere prima una vittoria dell’intelligenza, ma poi diventò una vittoria della ragione.

La seconda parte della serata è stata dedicata all’osservazione del cielo, con un potente telescopio è stato possibile individuare i pianeti principali e, nel caso di Giove, anche i satelliti, complice un tempo che si è andato via via schiarendo nel corso della notte.

Ha partecipato alla serata come graditissimo ospite il dottor Domenico Boeri, presidente del Consiglio Comunale.