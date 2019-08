Concerto sul pianoro di Prato Rotondo: la corale "Cantus Firmus" di Lisio incanta Garessio

Un momento che ha unito idealmente la val Tanaro e la val Mongia in una mattinata di festa, culminata in una festa gastronomica in cui, a farla da padrona, è stata la polenta bianca.

La regia dell'evento è stata curata dal Comune garessino con la Pro Loco e con l'aiuto del locale gruppo ANA: "Ringraziamo quanti sono saliti fin qui per partecipare, i 'Cantus Firmus' per la disponibilità, i volontari della Pro Loco e le penne nere di Garessio per il lavoro svolto e la 'Cà del Duduro' per il sugo", ha asserito l'assessore Roberto Sandini.