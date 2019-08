Iniziati i lavori di demolizione del Molino Cordero a Fossano: un'area sarà riservata per il ricordo di Valerio, Marino, Antonio, Massimiliano e Mario (VIDEO)

È iniziata ieri, giovedì 8 agosto, la demolizione del Molino Cordero a Fossano, tra via Torino e via Paglieri. I lavori sono a cura della 'Giuggia costruzioni' che si è aggiudicata il terreno all'asta dopo il fallimento dell'azienda.

Nell’ultimo consiglio comunale della Giunta Sordella, non senza difficili discussioni, si è deliberato di procedere con l’approvazione del progetto per la riqualificazione dell’area che ospiterà un supermercato, degli appartamenti e, soprattutto, un monumento a chi, quel 16 luglio 2007, diede la vita sul lavoro. Valerio Anchino, Marino Barale, Antonio Cavicchioli, Massimiliano Manuello e Mario Ricca: i nomi delle vittime che i fossanesi non dimenticheranno mai.

Guarda l'intervista al sindaco Dario Tallone:

“L'incidente del 16 luglio 2007 deve essere un monito per tutti: dobbiamo fare quanto possibile perché queste tragedie non si ripetano mai più – ha dichiarato il sindaco Dario Tallone -. Accanto ai nuovi edifici riserveremo il giusto spazio per il monumento dedicato a Valerio, Marino, Antonio, Massimiliano e Mario. Ci sarà un'area degna di questo tristissimo ricordo”