Pronto il calendario Atl: "Autunno con Gusto"

Dopo una calda estate, giunge il tempo dell’autunno, con i suoi colori rubicondi e i profumi intensi che inebriano i sensi, evocando ricordi e sensazioni. E con l'approssimarsi del mese di settembre, sbocciano gli appuntamenti dedicati ai buoni prodotti della terra.

La rassegna di Autunno con Gusto, coordinata e promossa dall’ATL del Cuneese, è un’occasione di incontro con una gastronomia unica al mondo nella cornice di un territorio ospitale, ricco di storia, di cultura, di tradizioni, di montagne mozzafiato e di una natura incontaminata. La provincia di Cuneo offre prodotti tipici di qualità ineguagliabile: dai vini ai formaggi, dai salumi alle carni bovine piemontesi e alle lumache, dagli ortaggi alla frutta, dai porri alle zucche, dalle patate alle castagne, dai funghi all’agnello Sambucano, fino alla polenta di grano saraceno. Questi grandi prodotti vengono ancora oggi celebrati in occasione di importanti sagre e manifestazioni fieristiche come la Mostra del Fungo a Ceva, la Fiera Regionale della zucca a Piozzo, la Festa della Bagna Caôda a Faule, la Fiera del porro a Cervere, la Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo e la storica Fiera Fredda a Borgo San Dalmazzo. Da non perdere anche Muu-cultura da mungere e Bee-formaggi di montagna a Villanova Mondovì, Le notti delle streghe a Rifreddo, la tradizionale Mostra della pecora sambucana al Forte di Vinadio, Sapori della carne al MIAC di Cuneo, Aj a Caraj a Caraglio, la Fiera del Cappone a Morozzo e le numerose feste della castagna che animeranno tutto il mese di ottobre. Tutto questo è solo un assaggio dei ben 81 eventi che animeranno l’autunno cuneese, partendo dalla 46^ edizione della Sagra della Raschera d’alpeggio e del Brüss in programma il 15 agosto a Frabosa Soprana, fino al periodo prenatalizio quando, per la 109^ volta, si celebrerà il bue grasso di Carrù con l’omonima Fiera Nazionale.

Il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi dichiara: “Autunno con Gusto ripropone ogni anno a turisti e visitatori gli eventi più rappresentativi del nostro territorio e della nostra cultura enogastronomica con un tripudio di gusti, colori e profumi. I viottoli e le piazze dei nostri paesi si arricchiscono di tavole imbandite con frutti e ortaggi che mani sapienti lavorano secondo i princìpi della tradizione, ma anche con buone dosi di creatività e di innovazione. Ecco allora il mio invito: lasciatevi tentare… sapremo stuzzicare il vostro palato e la vostra fantasia!”

L’intero programma della rassegna (in italiano, francese, inglese e spagnolo) è consultabile sul sito www.cuneoholiday.com.

I calendari cartacei di Autunno con Gusto saranno, a partire dai prossimi giorni, in distribuzione gratuita presso l'Ufficio dell'A.T.L. del Cuneese in Via Carlo Pascal, 7 a Cuneo e presso gli uffici turistici IAT e punti informativi del territorio gestiti e coordinati dall'ATL, ovvero quelli di Borgo San Dalmazzo, Entracque, Fossano, Limone Piemonte, Mondovì, Ormea, Roburent, Valdieri e Vicoforte.