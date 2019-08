Saliceto: nei vasi invece dei fiori, coltivavano piantine di marjuana

Sempre nella stessa giornata i militari della Stazione di Saliceto hanno deferito una coppia di giovani di 26 e 21 anni, residenti in Saliceto per produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. I militari, avuta contezza dell’attività illecita dei due, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, rinvenendo 10 piante di marjuana all’interno dei vasi predisposti dai due ragazzi e tutto l’occorrente per la coltivazione.

Il materiale e lo stupefacente è stato sequestrato e i due giovani deferiti in stato di libertà.