Villanova Mondovì, incidente davanti alle scuole: ferito un motociclista

Incidente stradale a Villanova Mondovì nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 9 agosto; all'altezza delle scuole, infatti, un uomo, per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo della propria moto ed è caduto sull'asfalto, ferendosi.

Nel sinistro risulta coinvolta anche un'automobile, ma non è chiaro al momento se i due veicoli siano entrati in contatto tra loro, provocando così la caduta del motociclista, oppure no.

Al di là della dinamica, tuttora da accertare, ciò che è certo è che l'intervento dei sanitari del 118 si è rivelato necessario per l'uomo, trasportato successivamente presso l'ospedale "Regina Montis Regalis" di Mondovì.