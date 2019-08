Attraversamenti pedonali rialzati e interventi sui marciapiedi nella città di Cuneo

Sono 130 mila gli euro impiegati per realizzare attraversamenti pedonali rialzati e interventi volti a migliorare la sicurezza dei pedoni nelle frazioni e nell’altipiano.

La Giunta comunale di giovedì 8 agosto ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di un piano che comprende una ventina di lavori in punti sensibili, in particolare in prossimità di scuole ed impianti sportivi.

“Gli interventi soddisfano le richieste dei cittadini pervenute tramite i Comitati di Quartiere - spiega l’Assessore ai Lavori pubblici Luca Serale -. Una risposta concreta volta ad incrementare la sicurezza della mobilità degli utenti, obiettivo da sempre perseguito da questa Amministrazione”.

I lavori, che oltre all’altipiano interesseranno in particolare le frazioni di Bombonina, Borgo San Giuseppe, Confreria, Madonna dell’Olmo, Passatore, Roata Rossi, San Pietro del Gallo e San Rocco Castagnaretta, partiranno in autunno.