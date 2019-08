Centallo: il dottor Giorgio Fossati cessa l’attività

Il dr. FOSSATI Giorgio, Medico di Libera Scelta con studio in Centallo, cesserà la propria attività in data 31/08/2019.

Gli assistiti già in carico alla Medico in questione dovranno recarsi presso gli Sportelli del Distretto Sud Ovest - ASL CN1 muniti di documento, tessera sanitaria, codice fiscale e delega (nel caso in cui non si presenti l'interessato) al fine di effettuare una nuova scelta nei confronti di un Medico di Medicina Generale tra quelli disponibili nel distretto.







A tale proposito si ricorda l’orario degli Sportelli di CUNEO - via C. Boggio 12: dal lunedì al venerdì ore 8.00-17.00

e c/o il Comune di Centallo: dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.00 ed il lunedì pomeriggio 14.00-17.00