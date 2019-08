Cuneo: la grande acacia di Corso Marconi non sarà abbattuta

Il Sindaco di Cuneo ,accogliendo l'accorato appello lanciato mio tramite da alcuni cittadini nei giorni drammatici di fine luglio ha deciso di salvare dall'abbattimento previsto per il progettato allargamento della pista ciclabile almeno l'ultima grande acacia,quella posta accanto accanto all'ascensore panoramico,senz'altro una delle piu' belle della storica alberata lungo la salita di Corso Marconi. Una scelta tutt'altro che scontata che abbiamo tutti apprezzato molto ,e di cui ritengo giusto ringraziare pubblicamente per la sensibilita' dimostrata in questa circostanza l'Amministrazione Comunale,ed in particolare il Dr.Federico Borgna che ha concesso ad un albero cosi' caro a tante persone la grazia richiesta ...



Corrado Beccacini