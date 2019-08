Nata l’Associazione Sportiva Cuneo Football Club

Nasce oggi l’Associazione Sportiva Cuneo Football Club. Il nuovo sodalizio vede la luce con l’impegno dell’Amministrazione Comunale, del Sindaco Federico Borgna, del Consigliere Comunale Valter Fantino, di Pierangelo Calandra, già capitano e bandiera del Cuneo e della disponibilità del contesto cuneese sportivo e civile.

L'atto costitutivo individua nelle persone di Mario Castellino, imprenditore cuneese, di Pier Giorgio Olivero, professionista del capoluogo e dell'ex Sindaco di Cuneo e ex Presidente della Provincia Guido Bonino le figure di spicco per dare il via a questo nuovo progetto.

“Il calcio a Cuneo deve avere come centralità i giovani – dice Mario Castellino neo Presidente dell’Associazione Sportiva Cuneo F.C. – e deve essere patrimonio di eccellenza di tutti i cuneesi. E' fondamentale strutturare un valido settore giovanile, che dovrà in prospettiva essere polmone fondamentale per la prima squadra".

Continua l’Avv. Olivero, amministratore che si occuperà degli aspetti finanziari della compagine: “Considero lo sport agonistico un valore fondamentale dopo la famiglia, la scuola, e per chi crede, la religione, per l’educazione e la crescita dei nostri figli sin dalla tenera età. Cuneo F.C. nasce anche su questo presupposto”.

Guido Bonino sarà il garante di un legame fortissimo con territorio e storia della città.

Pierangelo Calandra, che per anni ha vestito la casacca biancorossa, sarà l'allenatore del Cuneo F.C. che iscriverà la prima squadra al campionato Provinciale di Terza Categoria, toccherà a lui l'iniziale coordinamento di tutta la parte legata allo staff tecnico del settore giovanile.