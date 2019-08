Eurospin Cuneo: aperti a Ferragosto

Il punto vendita Eurospin Cuneo, per venire incontro alle esigenze della propria clientela, comunica il seguente orario per la settimana di Ferragosto.

Da lunedì 12 a mercoledì 14 agosto: 8.30 alle 19.30 – continuato

Giovedì 15 agosto: mattino 8.30 - 13.00 – pomeriggio chiuso

Da venerdì 16 a sabato 17 agosto: 8.30 alle 19.30 – continuato

Domenica 18 agosto: mattino 8.30 - 13.00 – pomeriggio chiuso

Tutti i reparti saranno aperti al fine di poter garantire ai propri clienti la possibilità di consumare sempre prodotti freschi, genuini e del territorio.





Visto il periodo estivo e il grande caldo di questi giorni, Eurospin Cuneo vi propone una fresca e dissetante bevanda estiva!

Cocktail all’anguria

Ingredienti:

2/3 succo di anguria fresca

1/3 acqua gassata Blues

Succo di mezzo lime o limone

1 ciuffetto menta fresca

1 cucchiaino di zucchero di canna Dolciando



Mettete un ciuffo di menta con 1 cucchiaino di zucchero di canna Dolciando in ciascun bicchiere. Con il pestello, pestate un po’ la menta in maniera tale da far uscire leggermente l’aroma.

Pulite l’anguria e mettete i pezzi nel passa-verdure in maniera tale da estrarne il succo.

In ogni bicchiere aggiungete il ghiaccio a cubetti oppure la granatina (ghiaccio frullato), fino ad arrivare a metà bicchiere.

A questo punto aggiungete 2/3 di succo di anguria e 1/3 di acqua gassata Blues.

In ultimo, completate con il succo di mezzo lime o limone.

Mescolate e il vostro cocktail all’anguria sarà pronto.





