Frabosa Sottana: domenica 11 agosto il concerto del maestro Massimo Traffano

Domenica 11 agosto, alle 17.30, la Confraternita dei Santi Giovanni e Bonaventura di Frabosa Sottana ospiterà il concerto di chitarra classica "Piano Music on my Brahma-Harp" a cura del maestro genovese Massimo Traffano, accompagnato dalla sua inseparabile Brahms-Harp guitar.

"Coltivando un grande interesse per la pratica della trascrizione, sono stato sempre molto affascinato dagli strumenti che, modificando la tradizionale chitarra a sei corde, ne hanno ampliato le possibilità in questo campo - ha commentato Traffano -. Tra i recenti esperimenti uno dei più interessanti è sicuramente quello del chitarrista scozzese Paul Galbraith, che, in collaborazione con il liutaio David Rubio, ha inventato la Brahms guitar, uno strumento a otto corde nato per estendere il registro della chitarra sia verso il grave sia verso l'acuto".

"Trovando molto interessante l'invenzione di Galbraith - ha proseguito -, ho maturato l'idea di espandere ulteriormente le possibilità di questo strumento, recuperando oltretutto una tradizione tipica della mia città. Sotto la spinta del celebre virtuoso Pasquale Taraffo, vero ambasciatore della tradizione musicale genovese nel resto del mondo, tra '800 e '900 si sviluppò nella città una vera e propria scuola di liuteria caratterizzata da una cospicua produzione di chitarre arpa, munite di bassi volanti. Dall'unione di queste idee, e grazie al prezioso lavoro del liutaio Ennio Giovanetti, la mia idea ha preso forma. Nel 2014 è nata così la Brahms-Harp guitar, che, con le sue dodici corde, estende il registro della chitarra a quasi cinque ottave, rendendola uno strumento più che mai versatile e poliedrico per la trascrizione sia del repertorio solistico, sia del repertorio cameristico".

Entusiasta Paolo Voarino, presidente della Pro Loco di Frabosa Sottana, il quale ha dichiarato: "È per noi un onore poter ospitare a Frabosa Sottana un musicista del calibro di Massimo Traffano; sicuramente un personaggio di notevole bravura, ma anche molto disponibile e decisamente simpatico. Vale la pena assistere al suo concerto; personalmente, ho avuto modo di ascoltare alcuni dei suoi brani che eseguirà domenica e sono stato letteralmente rapito dalle sue sinfonie".