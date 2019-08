Per la 26esima volta, Cuneo è "Città Triathlon"

Per ventisei volte la Città di Cuneo ospiterà una competizione di triathlon nazionale sulla distanza sprint.

L’appuntamento è per domenica 25 agosto presso la zona sportiva del Parco della Gioventù con partenza ed arrivo presso la piscina comunale con le sue vasche da 50 metri. Partenza ore 12 con la prova di nuoto di 750 metri e poi la prova ciclistica di 20km ed infine i 5km di podismo tutto all’interno del Parco Fluviale. Le iscrizioni si sono aperte la settimana scorsa e si chiuderanno al 199 atleta regolarmente iscritto.

La competizione è valevole per il rank nazionale. La gara cuneese è la più antica d’Italia con i medesimi percorsi e medesime distanze ed in molti appassionati partecipano proprio per valutare il proprio stato di forma con, purtroppo, il passare degli anni.



Il Triathlon Città di Cuneo memorial Davide Cagnotto è Patrocinato dal Comune di Cuneo che mette a disposizione il proprio supporto tecnico logistico ed ha la grande collaborazione delle piscine cuneesi gestite dal CSR sotto la direzione di Luigi d’Agostino. Saranno presenti a Cuneo la concessionaria Azzurra con il marchio Ford, la concessionaria Tua e la Contatto con Fiat e Renault, immancabile la Mizuno e Sport & Promo, la SPA Roero Relax Resort di Canale, il beverage Lurisia, Bottero Ski ed il Caffè Fantino. Per le adesioni la mail di riferimento è direttore@italiatriathlon.it ed è possibile partecipare anche se non tesserati, purchè in possesso del regolare certificato medico agonistico per il triathlon. La gara del 25 agosto assegnerà anche i titoli provinciali, ai nuovi campioni saranno consegnati i riconoscimenti da parte della famiglia Cagnotto per ricordare Davide, atleta cuneese della Cuneo Triathlon.

A Cuneo saranno presenti Gabriella Bois ed Agostino Ramella freschi campioni all’European Master Game di triathlon sempre sulla distanza sprint, la coppia, portacolori della Cuneo Triathlon, spiegheranno come fare triathlon alla loro non più giovanissima età.