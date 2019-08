Striscione Regeni: "La facciata del Municipio non è una bacheca, uge regolamento"

Negli ultimi anni la facciata del Palazzo del Comune è stata utilizzata quasi alla stregua di una bacheca, dove striscioni politici e promozionali finivano quasi per sovrapporsi. Per questo motivo è in fase avanzata di studio un regolamento che disciplini l’affissione di questi striscioni per esclusive comunicazioni istituzionali e in numero ben limitato.

La nostra vicinanza alla famiglia Regeni e la richiesta di verità in merito a quanto accaduto al giovane ricercatore italiano non è mai stata in discussione e, proprio per questo motivo, credo che non sia uno striscione a fare la differenza. In virtù dello spirito di comunità che deve legare il nostro territorio invito i “nostri” parlamentari cuneesi a continuare a farsi portavoce per richiedere, e finalmente ottenere, chiarezza sul triste destino che ha dovuto subire Regeni, dato che solo loro hanno gli effettivi strumenti per sollecitare il Governo a chiedere chiarezza.