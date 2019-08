Chiusura della fontana, la parola al Pd: fatto che ha ferito chi crede in una Fossano civile

La chiusura di una fontana per qualche giorno non meriterebbe tanta attenzione mediatica, anche se appare singolare che, di fronte ad un gesto di maleducazione, invece di colpire i responsabili, si sia deprivata la Città che non va in vacanza di un refrigerio bello da vedere e da godere: sarebbe come togliere per qualche giorno i sedili di un treno, perché un maleducato ci ha posato le scarpe sopra!.

Ciò che ha colpito le coscienze e le sensibilità è stato il messaggio attraverso il quale il Sindaco ha voluto motivare il provvedimento, che alcune voci insistono determinato da un problema di blocco causato dai bimbi che giocavano impropriamente con gli zampilli.

È stata una comunicazione che - non a caso rilanciata dai media - ha imbarazzato profondamente, con noi, molti cittadini e la stessa Chiesa fossanese.

La nostra Fossano non meritava di apparire, sulla scena nazionale, come luogo nel quale ci si serve del pregiudizio razziale per far digerire il disagio di un’interruzione di servizio. Luogo nel quale si baratta il consenso urbano col pregiudizio. Un baratto che usa parole cariche di sottintesi rivolti ad un’intera comunità. Un baratto che fa sentire tutti più arrabbiati: sia coloro che credono alla narrazione delle donne Sinti che si facevano il bidet - fatto del quale il Sindaco sembra rimasto, col passare dei giorni, l’unico testimone oculare - sia i più che invece ci credono poco.

Eleggere a proprio (facile) nemico una categoria di persone, da raccontare sempre come minacciose, ostili, costituzionalmente pericolose, sporche, ladre e portatrici di malattie si chiama, senza ipocrisia, razzismo.

Che resta tale anche quando trova il consenso di molti. Anche quando incrocia l’approvazione della rabbia e del livore dei social.

Ed è tanto più grave quanto più è alta l’autorità che se ne serve.

Il nostro Sindaco lo vorremmo capace di scegliere le parole migliori, perché le parole fanno la realtà. La plasmano. La migliorano o la peggiorano. La rendono più protesa alla pace o più orientata alla violenza.

Vorremmo essere orgogliosi di come appare sui media regionali e nazionali.

Vorremmo che sapesse cogliere la distanza tra una comunicazione tecnica e una che radica prevenzione, rafforza pregiudizi e rende la Città peggiore. Peggiore dentro.

Per la Fossano di mattoni, di vie e di piazze la chiusura di una fontana per qualche giorno non è una cosa grave.

Per la Fossano degli uomini il messaggio diramato dal Sindaco Tallone è al contrario una sconfitta di civiltà. Chi, di questa sconfitta non coglie i segni, è parte del problema stesso e testimonianza tangibile del degrado civile che essa rappresenta.