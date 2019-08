La fontana di Fossano continua a suscitare polemiche

A nome del gruppo delle associazioni culturali e di volontariato

che fanno capo al "tavolo intercultura Fossano" invio il seguente scritto:

Negli ultimi giorni diversi media locali e nazionali, hanno ampiamente parlato della decisione dell'amministrazione Tallone di chiudere temporaneamente la fontana di Piazza Castello, perché utilizzata per bagnarsi nella calda estate 2019. Inizialmente il problema pareva riguardare il blocco contemporaneo delle 5 fontane, poi invece è stato specificato essere per una emergenza sanitaria: l’utilizzo delle stesse per lavarsi. Fa seguito la decisione di fare una prova di ripristino, per verificare che certi episodi non accadano più.

Come tavolo delle associazioni fossanesi, che si occupa di intercultura e inclusione, non abbiamo dubbi che le regole vadano rispettate da tutti, italiani e stranieri.

Ci chiediamo però se il metodo utilizzato per denunciare l'eventuale scorrettezza sia giusto e appropriato. La fontana di piazza castello non può essere strumentalizzata e utilizzata per colpire e denigrare qualcuno. Ci chiediamo se chiuderla sia il modo giusto di affrontare la questione o non sia invece il classico modo per fomentare rabbia verso chi potrebbe aver sbagliato (oltretutto generalizzata, non ai singoli individui ma ad una intera etnia).

Le fontane di tutta Europa nel caldo estivo sono fonte di refrigerio. Se effettivamente la fontana è stata utilizzata in modo improprio i modi per intervenire sono molti prima di arrivare a chiuderla.

La domanda che sorge spontanea è: se a chi usa impropriamente il getto d'acqua della piazza del castello, il sindaco risponde togliendo l'acqua, quali provvedimenti intenderà prendere con chi la fa negli angolini o chi porta il cane in giro e non raccoglie o a chi insegna ai propri figli maschi che "tanto la pipì dei bimbi è acqua degli angeli"?

Stefano Cassine