Donazioni di sangue con l’associazione ADAS-Saluzzo FIDAS

Il gruppo di BARGE dell’ADAS-Saluzzo-FIDAS organizza, come pianificato da tempo con la Banca del Sangue di Torino, il Prelievo ESTIVO di Sangue dell’anno 2019, pertanto sia DOMENICA 11 che LUNEDI’ 12 AGOSTO dalle ore 8,00 alle ore 11,00, nei locali del Centro Sociale Via Bianco 2 - Barge , tutti i donatori attuali, e tutti coloro che vorrebbero iniziare, potranno donare il SANGUE.





In concomitanza con l’estate aumentano gli appelli per la donazione del sangue. Non che tali appelli non siano presenti nel corso degli altri mesi dell’anno, ma in questo periodo per varie cause, tra le quali la principale è sicuramente la concomitanza del periodo delle ferie, si ha una elevata diminuzione delle donazioni.

Dobbiamo ricordarci che purtroppo i pazienti non guariscono improvvisamente e non vanno in ferie, perciò la richiesta di sangue è sempre alta





Prendiamo l’occasione per ricordare che è anche possibile donare presso tutti i gruppi dell’ADAS sparsi sul territorio saluzzese, e presso gli Ospedali di Saluzzo, Savigliano, Cuneo e Pinerolo.

Per informazioni, è possibile visitare il sito http://adas-saluzzo.it/ .