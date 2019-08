Rifreddo: il Comune organizza il pre-scuola per la scuola Primaria e per quella dell'Infanzia

Anche per l’anno scolastico 2019-2020 preso atto che l'Istituto comprensivo non effettua più il servizio di ricezione anticipata degli alunni, gli Amministratori comunali rifreddesi si sono messi al lavoro ed hanno organizzato in proprio un servizio di pre-ingresso per le locali scuole dell'Infanzia e Primaria. “Visto l’utilità del servizio per le famiglie rifreddesi - ci spiega il sindaco Cesare Cavallo – abbiamo deciso di continuare ad investire sul servizio di pre-scuola. Come l’anno scorso abbiamo cercato di realizzare l’iniziativa in modo che sia economicamente sostenibile sia per l'ente pubblico che per le famiglie. Un risultato non semplice da raggiungere e che comunque aumenta rispetto a quando le bidelle svolgevano il servizio aumenta i costi sia per la collettività che per i nuclei famigliari con figli in età scolare”. Analizzando l'organizzazione del servizio si scopre che lo stesso verrà effettuato presso la scuola primaria di via Braide nell'orario compreso tra le 7.30 e le 8.30. Più nel dettaglio, sia i genitori dei bimbi della materna che quelli delle elementari dovranno portare i loro bimbi tra le 7.30 e le 8 nel plesso di via Braide. Poi alle 8 i ragazzi delle elementari entreranno in classe in modo che l'operatrice possa successivamente accompagnare i bimbi presso la scuola materna. Il costo di adesione annuale è di euro 100 e chi non lo avesse ancora fatto può aderire al servizio recandosi presso gli uffici comunali entro lunedì 2 settembre. Maggiori informazioni sulle modalità di adesione e sull’organizzazione del servizio possono essere reperite presso gli uffici comunali oppure chiamando lo 0175.260022.