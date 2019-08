A Verduno torna “A passo libero”, alla sua nona edizione

L’associazione Verdunissimo presenta la nona edizione di “A passo libero”, che si terrà quest’anno giovedì 5 settembre.

A Passo Libero è ormai un punto di riferimento per chi ha la passione del percorrere con passo più o meno agile il meraviglioso scenario del territorio verdunese.

Il percorso ha una lunghezza di 7 chilometri con partenza e arrivo dal Belvedere di Verduno tra i sentieri che si snodano attraverso l’anfiteatro verdunese sulle Langhe, dove si alternano le vigne in geometrici filari, i noccioleti e il bosco naturale. La lunghezza non eccessiva e il magnifico scenario rendono il percorso perfetto anche per chi vuole fare jogging, fit walking o nordic walking.

La manifestazione è inserita nel calendario delle manifestazioni approvate dalla UISP che garantisce la copertura assicurativa RC.

Ecco il programma: il ritrovo per le iscrizioni e partenza sarà sul Belvedere di Verduno, dalle ore 18:00 alle ore 19:30. Partenza libera dalle ore 18:00 alle ore 19:00 e partenza in linea per chi corre alle ore 19:15.

Seguirà, per chi lo desidera, la “Cena deliziosa” nel cortile comunale dalle ore 20:30.

Alle 21.30 avrà inizio la serata musicale e alle 22:30 sorteggio finale e riconoscimenti ai gruppi più numerosi.

La quota di iscrizione è di 7 euro per gli adulti (gratuito sotto i dieci anni); 13 euro per l’iscrizione e la cena deliziosa; 10 euro solo per la cena deliziosa.

Un ringraziamento va a tutti gli sponsor che rendono possibile la manifestazione.

Per informazioni Riccardo, tel. 335 702 52 06 - rm.torri@gmail.com, info@verdunissimo.it