Garessio 2000: interventi straordinari alle sciovie "Giassetti" e "Praietto"

Un intervento da quasi 7mila euro (6.832, per la precisione): a Garessio 2000 si è dovuto procedere con urgenza a effettuare lavori di manutenzione straordinaria alle sciovie "Giassetti" e "Praietto".

Come spiegano dal municipio, "in base a quanto definito dal contratto in essere con la società che gestisce gli impianti facenti parte del comprensorio sciistico Garessio 2000 ("Chioni srl" di Ciriè), i costi relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti risultano essere a carico dell'ente proprietario".

Tuttavia, in relazione al carattere d'urgenza che ha assunto l'intervento per il buon funzionamento della stazione sciistica, lo stesso è stato sostenuto dalla società 'Chioni'; pertanto, l'amministrazione garessina ha disposto l'erogazione dell'importo totale, così da provvedere per intero al pagamento.