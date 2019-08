La diretta Rai per il XXXIX concerto di Ferragosto

A meno di una settimana dal grande Concerto Sinfonico di Ferragosto in programma in località Prati di San Lorenzo a Limone Piemonte, fervono i preparativi per la diretta RAI che seguirà l'evento. La 39^ edizione del Concerto verrà infatti trasmessa in diretta nazionale TV su RAI 3 e RAI Sat dalle ore 12.45 di giovedì 15 agosto, così come conferma il Responsabile Redazione RAI TgR Piemonte, Tarcisio Mazzeo: "Settantacinque minuti di diretta nazionale, seguita dalla diretta con il Telegiornale regionale del Piemonte e, secondo tradizione e in omaggio alla sentitissima vicinanza, un ampio contributo al Tg della Liguria. Conduzione in diretta e servizi di approfondimento sono a cura della Redazione di TgR Piemonte e poi la regia e i tecnici del Centro di Produzione Tv di Torino: 25 professionisti per raccontare il Concerto da otto postazioni. Il Concerto di Ferragosto è il fiore all'occhiello della Testata Giornalistica Regionale, che tiene ben salde e ogni giorno fa crescere le radici nel proprio territorio: dal gennaio 2018 al 30 giugno 2018 i servizi dedicati alla Granda hanno toccato quota 1200, i giornalisti e le telecamere dell'informazione regionale della Rai hanno raccontato Cuneo e altre 62 località della Provincia. Una presenza continua e diffusa. L'appuntamento con il Concerto di Ferragosto è scolpito nell'estate e nell'attesa di residenti a villeggianti, ma con assoluta certezza anche del resto d'Italia come dimostrano i risultati dell'edizione passata: picco d'ascolto a 2milioni e 200mila spettatori, ascolto medio 690mila con uno share del 7,04%. La Rai del Piemonte segue il concerto dal debutto nel 1981, e ha cominciato a farlo in diretta nel 1993 grazie alla passione dell'indimenticabile Gianfranco Bianco, nel cui ricordo diamo appuntamento non solo a Ferragosto 2019, ma fin d'ora al quello del 2020, per l'edizione numero 40".

"In qualità di Presidente dell'ente di promozione turistica del Cuneese e a nome di tutti gli enti organizzatori e sostenitori del Concerto, ringrazio il dott. Mazzeo, i giornalisti conduttori dell'evento Francesco Marino e Chiara Pottini, unitamente a tutti i collaboratori del TgR Piemonte per la diretta che si apprestano a realizzare in occasione dell'evento. - dichiara il Presidente dell'ATL del Cuneese, Mauro Bernardi - La diretta rappresenta una eccezionale cartolina promozionale delle nostre montagne. A tutti coloro che hanno deciso di vivere il Concerto a Limone Piemonte e a coloro che lo seguiranno da casa, auguro di trascorrere uno splendido Ferragosto."