Migliorano le condizioni di salute del sindaco di Sommariva del Bosco

Migliorano le condizioni di salute di Matteo Pessione, sindaco di Sommariva del Bosco, passato lo spiacevole momento, ha intrapreso la fase di riabilitazione secondo i programmi previsti. Ora, si tratta di aspettare questo periodo dedicato alla ripresa.

Il primo cittadino era stato colpito, circa due mesi fa, da un malore mentre stava per uscire dal Municipio. Soccorso dai sanitari e trasferito presso l'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo era stato operato in seguito all'ischemia cerebrale.



"Speriamo che il nostro amato sindaco Matteo Pessione riesca a tornare in sella all'amministrazione il prima possibile. Intanto- spiega il vice sindaco Marco Pedussia- abbiamo intrapreso iniziative e riorganizzazioni in merito a nuove assunzioni in nuovi uffici già concordate in precedenza. Voglio ringraziare personalmente tutti i colleghi di Giunta e di Consiglio comunale che mi hanno dato supporto in questi due mesi sull'impostazione della macchina organizzativa"