Precipita lungo la "via normale" del Monviso: alpinista tratto in salvo da Soccorso alpino e elisoccorso

L'elisoccorso dell'emergenza sanitaria di Torino ha recuperato, poco fa, un alpinista precipitato sulla cresta sud del Monviso.

L'uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, si trovava all'incirca all'attacco della via normale che conduce in vetta al Re di Pietra, poco a monte del bivacco Andreotti, ad una quota approssimativa di 3300 metri di altitudine.

Scattato l'allarme, dalla base di Corso Marche, a Torino, è decollato l'elisoccorso. Giunto sul massiccio del Monviso, il mezzo aereo è atterrato al rifugio Quintino Sella, dove ha fatto campo base, scaricando materiale e personale sanitario per alleggerire il peso e facilitare il volo in quota.

Ridecollato alla volta della "Sud", il tecnico del Soccorso alpino piemontese presente sull'elicottero è riuscito a recuperare l'alpinista ferito, prima di imbarcarlo sul mezzo aereo e scendere a valle.

Tornato al sella, l'elisoccorso ha recuperato l'equipe sanitaria che, dopo aver stabilizzato il ferito, ne ha disposto il trasferimento in volo presso il Dipartimento di Emergenza ed Accettazione dell'ospedale Santissima Annuniziata di Savigliano.

Le sue condizioni, a differenza di quanto poteva sembrare in un primo momento, non sembrerebbero essere così gravi.

A Crissolo, intanto, sino al termine dell'intervento dell'elisoccorso, una squadra di terra del Soccorso alpino della locale stazione si è mantenuta operativa, pronta a intervenire in caso di appoggio all'equipe del mezzo aereo.