Manca meno di un mese alla Festa di San Grato ai Rivoira

In occasione della Festa Patronale di San Grato torna a Rivoira la 2° Sagra della patata della Bisalta, un’opportunità per vivere indimenticabili momenti di allegra convivialità.

Tra gli eventi da segnalare Rivoira by night giunta alla sua quattordicesima edizione, con carne alla piastra, patatine, birra e tanto spettacolo con musica e giochi, l’appuntamento è fissato per venerdì 30 e sabato 31 agosto alle ore 20,00.



Domenica 1° settembre giornata “clou” della manifestazione. Alle ore 10,00 La Santa Messa e la processione in onore di San Grato, a seguire la benedizione dei trattori e l’inaugurazione alle ore 11,00 della mostra dei prodotti agricoli ed artigianali “ai piedi della Bisalta” ed il conferimento del premio “Bisalta 2019”

Poi il pranzo in amicizia con i ravioli patate e porri e non solo! Dall’inizio mattinata, e per tutto il giorno, una novità: GRAN MERCATO RIVOIRESE!



Al pomeriggio ritorna lo SHOW COOKING, si confronteranno, con la regia di Mary Barale, chef stellata rivoirese, due giovani ed intraprendenti cuochi: Fabrizio Parola del ristorante “I PIATTI DI PAROLA” e Valerio Reynaudo del ristorante “LOVERA” entrambi di Cuneo. Ai vini, il sommelier Luciano Turco.



Una qualificata giuria, capitanata dal Presidente di Confcommercio Cuneo, Luca Chiapella, valuterà i piatti presentati che, manco a dirlo, dovranno avere come prodotto principale le “patate della Bisalta”.



Il pubblico presente, dalle ore 16 avrà la possibilità di seguire, in diretta, su un grande schermo, la preparazione e la presentazione dei piatti. Animeranno il pomeriggio Giorgio Chiesa e Marcello Cavallo.



La sera, grande esibizione dei “Bandaquadra”. Lunedì sera, la GRANDE GRIGLIATA RIVOIRESE E PATATE DELLA BISALTA, con patate farcite, brandacujun, insalata russa, la mitica carne alla bracee molto altro ancora!



Per info e prenotazioni 3356248400 oppure 3484764399

Animerà la serata Tonia TODISCO e il suo gruppo.

Seguiteci su Facebook e instagram.