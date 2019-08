Sagre, feste patronali e musica di tutti i generi per festeggiare San Lorenzo

Photo by Sweet Ice Cream Photography on Unsplash

Ecco alcune delle tante manifestazioni organizzate per sabato 10 e domenica 11 agosto nella nostra provincia: impossibile citarle tutte!

Un elenco più completo lo si trova sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it

Appuntamenti con le stelle

Sabato 10 agosto a Barolo è prevista la manifestazione “Calici di stelle”; in questa serata speciale il Museo del vino sarà aperto fino a mezzanotte per osservare le stelle cadenti sulla terrazza al terzo piano del castello. Il WiMu sarà aperto dalle 20.30 alle 24 (l’ultimo ingresso è alle 23). Si potrà visitare il museo, mentre in terrazza (aperta a tutti) si brinderà alle stelle e sarà possibile osservare la volta celeste con i telescopi messi a disposizione dall’osservatorio di Pino Torinese e con la guida degli esperti presenti. Per i visitatori del museo ci saranno le varianti del Giro del Vinovago (una visita arricchita da giochi e quiz) e l’Esploramuseo, dedicato alle famiglie. Inoltre, dalle 20.30 alle 23.30, l’enoteca proporrà una degustazione guidata (a pagamento e su prenotazione) di oltre 100 tipi di Barolo 2015 dei produttori aderenti, abbinati a prodotti tipici. Informazioni, prenotazioni e costi: 0173.56277, www.enotecadelbarolo.it e info@enotecadelbarolo.it; consultare anche http://www.wimubarolo.it/it/320-calici-di-stelle-al-wimu



Ad Alba l’associazione Terre Alte propone per il 10 agosto la suggestiva camminata notturna “Il bosco, la vigna e le stelle in cascina”. Ritrovo alle ore 19.30 in Strada Castelgherlone presso il parcheggio dell'APRO. Il percorso ad anello (9 km circa) si snoderà tra boschetti e strade sterrate attraversando punti panoramici. Rientro alle ore 23.30 alla luce delle torce. Costo di partecipazione: 10 €. Possibilità di cena a buffet al costo di 15 €. Info: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 e www.terrealte.cn.it info@terrealte.cn.it



Sabato 10 agosto a Neive è in programma una passeggiata notturna sulla Strada Romantica di Langhe e Roero; verrà proposta una serata speciale, con la premiazione del concorso fotografico, un aperitivo, la passeggiata notturna e un concerto finale di musica jazz.

Il programma della serata è sicuramente una bella occasione per vivere lo splendido borgo antico che inizierà ad animarsi alle ore 17, con una visita guidata nel centro storico con partenza di fronte alla biblioteca comunale. Alle ore 18, presso il Museo della Donna Selvatica di Romano Levi, è prevista la presentazione del libro “In vino veritas” di Roberto Cerrato; il ricavato delle vendite del volume sarà destinato alla onlus “La Collina degli Elfi”.

Alle ore 19.15, nello stesso luogo ci sarà la premiazione del foto-concorso “Il bello di perdersi”; alle ore 20.00 l’appuntamento con “Aperitivo in Bottega”, mentre alle ore 21 si potrà partecipare alla passeggiata in notturna (percorso ad anello di media difficoltà, muniti di torcia e scarpe comode) e allo spettacolo “Fuoco, cammina con me” dell’attore albese Paolo Tibaldi, con partenza da piazza Italia, dove si svolgerà anche il concerto dello “Swing Quartett”.

Non è necessaria la prenotazione e in caso di forte maltempo la passeggiata sarà annullata o rimandata. Costo: 6 €. Info: +39.0173.364030 www.turismoinlanga.it info@turismoinlanga.it





Il Museo Diocesano di Alba propone, in occasione della speciale ricorrenza di San Lorenzo, patrono della città, una particolare serata di apertura del campanile della Cattedrale di San Lorenzo sabato 10 agosto, dalle 20.00 alle 22.30, per ammirare da 45 metri di altezza la città illuminata e scoprire l'originale “doppia” struttura campanaria. Salendo lungo gli scalini tra le mura dei due campanili si raggiunge infatti la sommità dell’antica torre e da qui la città di Alba ci svela il suo lato notturno e romantico, regalando una spettacolare vista sui tetti del centro storico, sulle torri medievali e sulle colline circostanti delle Langhe e del Roero.

Ritrovo in Piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo dalle 20.00 alle 22.30 (ultimo ingresso alle ore 22.00). Turni di visita alle: 20.00 – 21.00 e 22.00. ingresso a pagamento, consigliata la prenotazione al 345 7642123.

Info: https://www.facebook.com/museo.alba/ mudialba14@gmail.com;





Sempre ad Alba, in concomitanza con lo sciame meteorico delle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, il Gruppo Astrofili Monferrini organizza la ormai tradizionale serata di osservazione al telescopio. Dalle ore 21.00 alle ore 23.00, spenta l'illuminazione all'interno del cortile della Maddalena, verranno mostrati i più luminosi oggetti del cielo, con un occhio di riguardo per il nostro satellite naturale. Saranno allestite non meno di tre postazioni di osservazione in grado di mostrare al pubblico la luna crescente con le sue montagne e i suoi crateri.

Info e programma della festa di San Lorenzo: www.comune.alba.cn.it





A Saluzzo per sabato 10 agosto è prevista una visita guidata in notturna che partirà dalla Castiglia con un percorso nella fortezza, e l’accesso straordinario alla terrazza panoramica da cui si può godere della bellissima vista sul borgo; il tour si conclude con una passeggiata nel romantico centro storico cittadino e nel Chiostro della Chiesa di San Giovanni. Ritrovo presso la biglietteria della Castiglia, in piazza Castello 1. La visita, che avrà luogo dalle ore 21.30 alle 22.30, ha un costo di 5 euro a persona, gratuito per i ragazzi sotto i 12 anni.

Info: Tel. +39 800 392 789 - E-mail: saluzzo@coopculture.it

A Barge, sabato 10 agosto alle 21, giorno di San Lorenzo, nella sala capitolare della Certosa di Mombracco verranno proiettate, a cura dell'Associazione di fratellanza San Giacomo e Sant'Anna in Mombracco, alcune video-interviste effettuate numerosi anni or sono a persone native del Mombracco e residenti a Barge la cui età oggi sarebbe quasi centenaria.

Le interviste consentono di documentare e testimoniare come scorreva la vita, la condizione

lavorativa e la quotidianità negli anni 30-40-50 del secolo scorso, tra mille difficoltà e peripezie, delle fatiche e delle innumerevoli traversie che si dovevano affrontare. Al termine delle proiezioni,

se le condizioni meteo lo permetteranno, si potrà osservare, nella splendida cornice

del Mombracco priva di inquinamento luminoso, il fenomeno delle stelle cadenti tipico della notte di San Lorenzo. Info: https://www.facebook.com/groups/labargechefu/





Sabato 10 agosto è anche uno degli appuntamenti "Astronomi per una notte", in programma al Castello della Manta, dalle ore 20 alle 23, nell’ambito della rassegna Sere Fai d’Estate.

L’ apertura serale straordinaria permetterà ai visitatori di gustare un picnic al tramonto, a base di prodotti locali (su prenotazione), e scoprire al calar della sera le sale del castello, tra cui spicca il salone baronale che custodisce una delle più stupefacenti testimonianze della pittura quattrocentesca. La visita notturna proseguirà nelle sale del Cinquecento e nella galleria appena restaurata, fino ad arrivare alla bellissima Chiesa di Santa Maria del Rosario. Al termine della visita tutti in giardino, con lo sguardo rivolto all’insù, per scoprire i segreti del cielo con la guida di esperti e con l’aiuto di un telescopio.

Info e prenotazioni: Castello della Manta, via De Rege Thesauro 5;

0175 87822; faimanta@fondoambiente.it ; www.fondoambiente.it ; www.castellodellamanta.it