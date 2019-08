Mondovì, la strada di Pascomonti riapre al traffico veicolare

Riaprirà al traffico veicolare a partire da lunedì 12 agosto 2019 la strada di Pascomonti, chiusa a seguito del dissesto verificatosi il 28 maggio scorso, quando la frazione era stata colpita da un evento meteorologico di particolare intensità.

Considerata la relazione tecnica di accertamento, infatti, si è ritenuto di poter consentire la parziale apertura della carreggiata con limitazione al transito agli automezzi pesanti e delimitazione carreggiata lato valle, consentendo il transito su una solo corsia a senso unico alternato. In attesa degli interventi di sistemazione finalizzati all’eliminazione delle cause determinanti il dissesto sarà indispensabile mantenere il divieto di transito in concomitanza di temporali e piogge brevi intense, anche in riferimento ai bollettini di allerta meteo-idrogeologica emessi dall’Arpa Piemonte.

A partire da lunedì 12 agosto 2019 e fino a quando non saranno svolti tutti gli interventi necessari, la strada di Pascomonti, dall’intersezione con strada Grotte Ellero a Cascina Martello, verrà riaperta con:





➢ l’istituzione del SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA, con precedenza di passaggio per i veicoli provenienti dalla S.P. 36 (via Otteria);





➢ l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI MASSA A PIENO CARICO

SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE, NON ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE;





➢ l’istituzione del LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ PARI A 30 KM/h.





In caso di avverse condizioni atmosferiche, temporali e piogge intense, sono istituiti il DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE e l’abrogazione di tutti i provvedimenti in contrasto con la presente.