"Mezzi pesanti vietati sul Tenda deviano sul Colle di Nava: qui non c'è un limite di passaggio dei tir nonostante le strade strette"

Egregio direttore,



volevo sollevare una questione riguardo al transito di tir sul colle di Nava. Da quando il governo francese ha proibito hai mezzi pesanti di transitare sul colle di Tenda, questi come alternativa adesso transitano sul colle di Nava.



Chiedo pubblicamente una risposta da parte dei responsabili. Ma rispettiamo i paletti per quanto riguarda i tir in questa strada dove in certi punti è difficile passare con due autovetture piccole?



Ci sono tutti gli ingredienti che impone la legge come norme sulla circolazione sulle strade?



Personalmente ho dei dubbi.

Grazie per risposta.

Dario G.