Mondovì: al via il cantiere per il nuovo supermercato

Lo scorso 21 febbraio, su queste colonne, scrivevamo: "Presto, in via Langhe a Mondovì, aprirà i battenti un supermercato, fra la rotonda 'delle macine' e il distributore di carburante 'Tamoil'" .

L'opera è inserita all'interno di un progetto che contempla anche la realizzazione di un marciapiede in via Langhe e di un anello di collegamento tra la rete di acquedotto pubblico esistente in via Torino e quella presente in via Langhe.