Vicoforte: illuminazione pubblica a led, al via la gara d'appalto

Era una delle contromisure annunciate dal sindaco, Valter Roattino, per combattere i ladrocini verificatisi nei mesi scorsi sul territorio comunale e, puntualmente, sta per "vedere la luce"... in tutti i sensi: il Comune di Vicoforte ha indetto ufficialmente la gara d'appalto (gestita dalla centrale unica di committenza dell'Unione del Monte Regale) per l'assegnazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, che prevede la sostituzione delle attuali armature stradali con lampioni a led, mantenendo le stesse geometrie (ergo, pali e sbracci, ndr).