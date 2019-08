Borgo San Dalmazzo: grave incidente stradale in via Ambovo, muore 13enne

Grave incidente stradale a Borgo San Dalmazzo in via Ambovo dove un 'auto avrebbe perso il controllo e sarebbe finita fuori strada in un canale adiacente.

A bordo 3 persone savonesi: la madre alla guida, il padre dal lato passeggero e il figlio 13enne sul sedile posteriore. L'impatto è stato fatale per il ragazzo che, nonostante i tempestivi soccorsi, è deceduto. I genitori sono stati trasportati al pronto soccorso di Cuneo, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Cuneo, a medicalizzata di Borgo, la medicalizzata di Cuneo, un’ambulanza di base della CRI di Cuneo e l’elisoccorso da Torino.

I carabinieri di Borgo San Dalmazzo stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti