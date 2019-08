Questa mattina intorno alle 10 due squadre di Vigili del Fuoco di Saluzzo e Savigliano sono intervenute per il crollo di un balcone a Savigliano in via Tapparelli.

Sul balcone sembrerebbe fosse presente in quel momento il proprietario dell'alloggio che, dopo l'intervento del servizio sanitario sul posto, è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata.