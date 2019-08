Arte, musica, magia, cambiamenti climatici: gli ingredienti del Ferragosto a Limone

Continuano gli appuntamenti del calendario estivo di Limone Piemonte. La perla delle Alpi Marittime, che si prepara ad ospitare il Concerto sinfonico di Ferragosto dell'Orchestra “Bartolomeo Bruni” in località Prati di San Lorenzo, propone nei giorni precedenti una serie di manifestazioni per scaldare l'atmosfera in attesa del grande evento.



Lunedì 12 agosto alle 21 in Piazza del Municipio andrà in scena “Star per una sera”, uno spettacolo dedicato all'arte che vedrà amatori ed aspiranti artisti mettersi in gioco esibendosi in performance di canto, ballo e cabaret.

Sempre alle 21, ma a Limonetto, Alex Vaudiano e la sua band scalderanno il pubblico nell'anfiteatro con cover di musica pop e disco anni '70, '80 e '90.



Martedì 13 agosto alle 17 la Biblioteca civica accoglierà la presentazione del primo romanzo di Domenico Sciolla “Lulù e la luna”, edito da Araba Fenice.

Alle 16.30, nell'anfiteatro di Limonetto bambini e ragazzi potranno cimentarsi in trucchi e giochi di prestigio con il Laboratorio di magia, mentre alle 21, ci sarà uno spettacolo di magia per grandi e piccini.

La serata nel centro storico, invece, sarà dedicata alla disco-music: alle 21.30 in Piazza del Municipio i Discoinferno presenteranno il nuovo “It's raining dance Tour”, uno spettacolo dal ritmo serrato con cambi d’abito ed effetti speciali sulle note di brani raggruppati in medley tematici, passando dal funky alla disco dance più energica, dagli anni '70 fino ai giorni nostri.



Mercoledì 14 agosto a Limonetto farà tappa il Tour informativo sui cambiamenti climatici promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con Cinemambiente, EverGreen Fest e altri partner che partecipano al progetto Cclimatt – Cambiamenti climatici nel territorio transfrontaliero. Alle 16.30 sarà proposta un'attività didattica laboratoriale rivolta ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, mentre alle 21.30 sarà proiettato il documentario “Chasing ice”, dedicato alla spedizione del fotografo e ambientalista statunitense James Balog, che nel 2007 partì alla volta del Polo Nord alla ricerca di immagini capaci di mostrare i danni sull'ambiente provocati dal riscaldamento globale. Al termine della proiezione sarà possibile partecipare al dibattito moderato da Enrico Camanni, scrittore, giornalista e alpinista. Gli spettatori potranno poi ammirare la mostra “The Human Element”, con scatti originali di James Balog.



Per info sulle manifestazioni limonesi: Ufficio Turistico di Limone (0171/925281 – www.limonepiemonte.it).