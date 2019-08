Dopo la notte delle stelle cadenti ancora tanti eventi in Granda dedicati a San Lorenzo

Ecco alcune delle tante manifestazioni organizzate per oggi, domenica 11 agosto nella nostra provincia: non c’è che l’imbarazzo della scelta!

Un elenco più completo lo si trova sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it



Feste patronali, enogastronomia e sagre

La Proloco di Canosio ha organizzato un programma ricco di eventi per il mese di agosto.

Oggi ci sarà la rievocazione storica della Bahio di San Laurens. Alle 10 Messa con processione

e partecipazione della Bahio. Alle 11.30 la benedizione dei bambini, alle 11.45 l’incanto di oggetti vari e prodotti locali. Alle 13 il pranzo della Bahio con fritto misto piemontese.

Alle 16 la ricerca del nuovo Abbà e lo scambio del cappello. Alle 18 estrazione dei biglietti

della lotteria. Info: tel. Andrea 3202651165 Aldo 3476723393



Anche a Cartignano si festeggia San Lorenzo. Oggi, alle 11 la Santa Messa ed alle 16 la recita del Vespro. Per tutta la giornata, fiera di San Lorenzo con esposizione di prodotti tipici, artigianato e hobbistica. Seconda edizione del “MerCarti,” mostra-scambio riservata ai bambini delle scuole elementari e medie. Alle 19.30 pizza in festa e alle 21.30 serata occitana con il gruppo folk-rock “Raskas”. Info: www.comune.cartignano.cn.it



Consueto appuntamento di Ferragosto a Monsola di Villafalletto. Sotto il tendone

allestito dal Comitato si mangia e si fa festa tutte le sere fino al 13 agosto.

Il clou dei festeggiamenti sarà oggi con la mostra di auto d’epoca, tour dei castelli del Marchesato, messa e processione con la banda musicale di Villafalletto. Nel pomeriggio intrattenimenti per bambini con Mago Arturo, dimostrazione di danza con Asd Happy dance for you. Dopo la cena a base di raviole si balla con Maurizio e la band. Prenotazioni: 338-1969025 (Vilma). La festa prosegue fino a martedì 13.

Info: http://www.prolocomonsola.it/event/festeggiamenti-san-lorenzo-2019/



A Caraglio arriva la festa patronale di San Lorenzo nella frazione omonima con un ricco programma di eventi a cura della Pro Loco; non solo la 21° edizione di “Non solo Birra”, ma, per gli sportivi, il torneo di calcetto e il torneo “Volley sotto le Stelle”, le cui finali si terranno oggi pomeriggio.

Oggi ci sarà un doppio spettacolo: allieteranno il pomeriggio il Trio Folk en Rouge con musica tradizionale occitana e con l’animazione del gruppo folkroristico La Malinteisa, la sera salirà sul palco la Tribute Band Max Mania.

Anche stasera la cucina proporrà panini, salsiccia, patatine e pizze cotte in forno a legna. Occorre la prenotazione per la cena che si svolgerà presso il padiglione: questa sera ci sarà “Ën Bocon Ëd Sina” (due antipasti, un primo e dessert). Info: https://www.facebook.com/Nonsolobirra.sl/



La seconda settimana di agosto nella frazione di Festiona è dedicata al patrono San Magno. Oggi, domenica 11 agosto, la giornata clou, con ospite d’onore la Baio di San Magno. Messa con processione accompagnata dalla banda musicale “Demunteisa” alle 11 e, a seguire, pranzo della Baja presso il padiglione (prenotazioni: 338.1499740). Alle 16 spettacolo degli sbandieratori “Gli Alfieri” con rinfresco per tutti in piazza degli Alpini. In serata carne alla brace e ballo liscio con Meo Tomatis. Info: https://www.facebook.com/san.magno.1



A Boves, nella frazione San Mauro questo fine settimana si festeggerà Dan Donato.

Oggi la giornata di festa inizierà alle 9 con la gara a bocce. Alle 10 la Messa al termine della quale seguirà l’aperitivo di San Donato e l’inaugurazione della mostra “Monsignor Calandri: una vita per i poveri”. Alle 11 prenderà il via il torneo di beach soccer (categoria adulti). Nel pomeriggio giochi popolari per i bambini. Alle 20.30 la raviolata cui seguirà il concerto dei Lou Dalfin.



Ultimo giorno di festa sarà lunedì 12 con il torneo di beach soccer per i ragazzi delle

medie e delle elementari e i giochi per i bambini. La polentata delle 20.30 e la serata danzante con l’orchestra “Bruno e Mauro” saranno i momenti conclusivi della festa.

Info: www.sanmauroboves.com



A San Lorenzo di Peveragno fino a martedì 13 agosto, l’attivo e numeroso Comitato frazionale organizza nuovamente la «Festa Patronale» di San Lorenzo 2019 con momenti religiosi, appuntamenti gastronomici ed eventi musicali.



Nel pomeriggio di oggi è prevista, alle 15, «Grande Biciclettata». Alle 16 protagonisti saranno ancora i giochi per bambini, in collaborazione con il «Baby Parking Il Nido dei Bimbi». La serata musicale dell’11 sarà, dalle 21, con danze latine curate dallo staff del beinettese «Mojito», precedute, alle 20, da «Cena in amicizia» a base di «Paella» (prenotazioni al 346.9923070 entro sabato 10). Durante tutti i festeggiamenti sarà allestito grande Luna Park e vi sarà servizio bar-paninoteca. Info: https://www.facebook.com/prolocopeveragno/



Per oggi, domenica 11 agosto, la pro loco di Roburent organizza la tradizionale escursione enogastronomica chiamata "La camminata del Buongustaio". Dato il successo riscontrato, l'itinerario rimane il medesimo degli scorsi anni, attraverso gli angoli caratteristici di Roburent: dall’aperitivo al dolce camminando sotto antichi castagneti e paesaggi suggestivi.



La manifestazione inizierà alle ore 12,00, con partenza dalla sede della pro loco. Partenze ogni 15 minuti, vivamente consigliata la prenotazione, quota di partecipazione di 16 €.



Info e prenotazioni: Pro Loco Roburent, tel. +39 0174 228 223, cell. +39 349 552 1640, mail. prolocoroburent@tiscali.it e https://www.facebook.com/roburent



In questo fine settimana a Frabosa Sottana sarà possibile divertirsi e gustare nuovi piatti grazie allo Street Food. Si potranno mangiare diversi prodotti riconosciuti sia a livello Nazionale e sia Internazionale, accompagnati da fresche bibite e dalle migliori birre artigianali.



L’evento si svolgerà in Piazza Sacco 1.

Facebook: https://www.facebook.com/events/914353982236948/



Tanti eventi a Ormea nel mese di agosto: oggi, domenica 11 agosto, nella splendida cornice del borgo medievale di Ormea torna il consueto appuntamento del mercatino del collezionismo e dell’antiquariato per l'intera giornata dalle 9.00 alle 19.00.

Info: https://www.comune.ormea.cn.it/it-it/appuntamenti



Questa domenica torna la StraGaressio, corsa non competitiva di circa 6,8 Km, alla scoperta dei borghi di Garessio. Il ritrovo è previsto alle 16,00 presso Villa Gobbi, in Via al Santuario 2. Ore 17 partenza bambini e ragazzi, ore 18 partenza adulti.

Al termine ristoro per tutti, con consegna del pacco gara. Possibilità di usufruire del servizio doccia. Info: GSD Alta Val Tanaro, cel. Lorenzo +39 340 983 4793

Sempre oggi a Garessio è prevista una visita guidata gratuita per le Vie del Borgo Medievale, con ritrovo alle ore 17,00 in Piazza Carrara (di fronte al Municipio).

A seguire possibilità di concludere la visita con un aperitivo nel suggestivo giardino del Ponte Rosa (consumazione 5,00 €). Info: https://comune.garessio.cn.it/it-it/appuntamenti



A Feisoglio prosegue questo fine settimana la festa patronale di San Lorenzo. Oggi, domenica 11 agosto, sarà il momento centrale della festa. Alle 9 inizierà il mercatino per le vie del paese e dalle 14.30 la musica del gruppo “Avanti e ‘ndrè” animerà la piazza.

Alle 15 si potrà assistere alla premiazione degli ottantenni del paese e saranno distribuite

nocciole tostate a tutti i presenti. Alle 16 inizierà il ventesimo concorso amatoriale per i dolci con

nocciole di Langa, aperto a tutti e con una nocciola d’oro che andrà al primo classificato. Alle ore 17 saranno estratti i biglietti vincenti della lotteria di san Lorenzo che mette in palio ricchi premi. Alle 19.30 aprirà ancora lo stand gastronomico e a concludere la festa sarà la serata di liscio con il

gruppo di Nanni Bruno. Info: https://www.facebook.com/proloco.feisoglio



A Lequio Berria si conclude questo fine settimana la festa di San Lorenzo. Oggi, ultimo giorno della festa, si parte alle 11 con la messa al Santuario della Madonna della Neve e alle 20 l’apericena in musica alla Vineria da Ambros con “Monsiueur De Rien”. Nell’arco di tutto il periodo di festa funzionerà un trenino per le vie del paese, sarà allestito il banco di beneficenza e il bar dell’associazione “Fascino di Langa”. Info: www.comune.lequioberria.cn.it

lequio.berria@reteunitaria.piemonte.it



Si fa festa anche a Santo Stefano Belbo; l’organizzazione è del Comune e della Pro loco santostefanesi, in collaborazione con Radio Vallebelbo e Radio Canelli.

Oggi, domenica 11 agosto, alle ore 20, si mangerà la celebre farinata di Fontanile in piazza San Rocco, mentre all’anfiteatro Fabio Gallina e Paolo Tibaldi porteranno in scena il nuovo spettacolo di intrattenimento dal titolo “Intervista doppia”.

Tutti gli eventi si terranno presso l’anfiteatro di piazza San Rocco.

Altre informazioni su www.santostefanobelbo.it



Fino al 15 agosto prosegue la festa patronale a San Donato di Mango. La ricca giornata di oggi avrà inizio la mattina con il Raduno di auto d’epoca e il Raduno dedicato alla Vespa che prevede un itinerario sulle colline con tappe enogastronomiche e al Museo degli antichi mestieri.

Nel pomeriggio, dalle ore 16.30 animazioni per i bambini e alla sera, alle ore 20, è prevista la cena a base di ravioli seguita dalla “Serata Latina” con l’esibizione dei ballerini della scuola di ballo Star Dance di Damiano Ferrero; durante la serata anche il “Nutella Party”, degustazione di Moscato d’Asti e la musica del Dj Marco Ferretti.

Nei tanti giorni di festa si potrà ammirare la mostra “San Donato incanta” e raggiungere il tradizionale Banco di beneficenza.



Musica e spettacoli



A Limone Piemonte oggi, domenica 11 agosto, avrà luogo il primo appuntamento della rassegna musicale “Note d’acqua”, una manifestazione che ogni estate vede protagonista la musica d'autore con artisti di alto livello che si esibiscono a 1.750 metri d'altitudine su una zattera in mezzo al lago Terrasole. Alle 12.00 si esibirà la Treves Blues Band, che accompagnerà gli spettatori in un viaggio nella storia della “musica del diavolo”, dai primi canti di lavoro a quello arcaico e campagnolo, dal blues elettrico di Chicago a quello più moderno.

Il luogo dello spettacolo sarà facilmente raggiungibile con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e sarà accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Limone 1400.

Tutti i tracciati sono percorribili anche in bici. Per chi fosse sprovvisto dell'attrezzatura, possibilità di noleggiare mountain bike, anche con pedalata assistita.

Per info sul calendario manifestazioni: Ufficio Turistico di Limone Piemonte (0171/925281 –www.limonepiemonte.it)



Questa domenica, sempre a Limone Piemonte, presso il Teatro Alla Confraternita, alle ore 21.15, ci sarà un appuntamento del “Voxonus Festival”. In programma per la serata “Le stagioni della vita”, metafora sui temi delle “Quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, Across Duo: Claudio Gilio alla viola e Enrico Pesce al pianoforte e agli arrangiamenti. Ingresso concerto € 10, gratuito fino a 10 anni e associati Orchestra Sinfonica di Savona. Info: http://www.orchestrasavona.it/voxonus/



Oggi, domenica 11 agosto, alle 17.30, la Confraternita dei Santi Giovanni e Bonaventura di Frabosa Sottana ospiterà il concerto di chitarra classica "Piano Music on my Brahma-Harp" a cura del maestro genovese Massimo Traffano, accompagnato dalla sua inseparabile Brahms-Harp guitar.



A Pietraporzio il ricco programma di manifestazioni per il mese di agosto prevede anche concerti.



Un momento particolarmente significativo si svolgerà oggi, con l'obiettivo di ripercorrere i risultati della carriera della campionessa di casa, Stefania Belmondo. Nel pomeriggio, dalle 15.00 tutti i tifosi, gli appassionati e gli amici che con lei hanno sofferto e gioito nei momenti cruciali delle sue leggendarie gare, con cui lo sport italiano è stato magnificato nel mondo, potranno rivivere le imprese della campionessa, attraverso la proiezione di un video.



La manifestazione terminerà con il concerto del trio “Ensemble d’Autore” composto da Vera Anfossi (violino), Michelangelo Pepino (tenore) e Fabrizio Pepino (tastiera).

Per la rassegna “Le Gastroclassiche della domenica” appuntamento per oggi in alta Valle Stura: alle 11 a Casa Arpaouza in frazione Castello di Pietraporzio è previsto il concerto del “Duo Romantico” (arpa e violino) con degustazione di formaggi di capra di Bars Chabrier, miele di Apicoltura Fossati, salumi di Valle e verdure della Cooperativa di comunità Germinale. (10 euro; prenotazioni: tel. 328-7308540).



Info:



Nell’ambito delle iniziative messe in campo per la valorizzazione del Forte di Ceva, la filodrammatica del teatro Marenco di Ceva organizza per questa domenica "Il Forte in compagnia", serata-evento dal costo di 20 euro che prevede un'apericena alle 18 con distribuzione a buffet e, alle 21.15, lo spettacolo "Rumors" di Neil Simon (regia di Manuel Alciati) portato in scena dalla compagnia Teatro Marenco. Il costo dell’intero evento è di 20€.



Info: https://www.facebook.com/ilfortediceva e https://www.fortediceva.it/eventi/



Oggi, domenica 11 agosto, a Vinadio appuntamento della rassegna di laboratori per famiglie “Che forte questa storia!”. Alle 15 visita del Forte con la mascotte “Tino” Sergente colombo del fortino e, alle 16, laboratorio “L’albero - Viviamo la bellezza dei doni con una storia legata alla natura” (prenotazioni: tel. 0171- 959151, 340-4962384 oppure info@fortedivinadio.it).



Info:



Questa domenica è prevista una giornata per le famiglie in frazione Liretta a Montemale.



Alle 17 concerto dell’orchestra di archi formata dai giovani musicisti delle scuole Insieme Musica di Cuneo, Fondazione Fossano Musica e Scuola Suzuki di Saluzzo; alle 19 cena conviviale a cura dell’associazione Liretta (prenotazione obbligatoria al tel. 329- 4286890, expa.terradelcastelmagno@gmail.com). Alle 21, incontro con Remigio Luciano del Cras di Bernezzo. Info: http://www.terradelcastelmagno.it/news.php?d=291



Per la rassegna Occit’amo oggi, domenica 11 agosto alle 15 la borgata Ferriere di Argentera attende “Coriandre” una delle band più rappresentative della musica occitana d’oltralpe. Parlano di musica “trad’attuale”, due termini apparentemente agli antipodi ma che ben rappresentano le loro sonorità: alleanza di codici coreografici e strumenti tradizionali in chiave contemporanea.

Info: https://www.occitamofestival.it/occit-amo-2019/



Oggi, alle 17.30 al parco della Resistenza di Cuneo, per la rassegna di teatro ragazzi “Incanti nel parco”, la compagnia Teatro del Drago di Ravenna mette in scena lo spettacolo “Il rapimento del principe Carlo”. La storia inizia alla reggia di un vecchio re a cui è stato rapito il figlio. Viene dato ordine ai servi e ai soldati di andare a cercare il principe Carlo in tutte le terre del regno; alla ricerca prende parte anche Fagiolino che, aiutato dalla vecchia Fata Circe, trova Carlo nel bosco della Rogna nelle mani del terribile e potente brigante Spaccateste e del suo gigante. Fagiolino,

dopo un lungo duello, bastona senza pietà i cattivi e riporta sano e salvo il Principe Carlo a suo padre. Per tutti. In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato. La rassegna è promossa dalla compagnia Il Melarancio in collaborazione con Radio Stereo 5, La giostra dei bambini e L’Altro Baladin. Info: http://www.melarancio.com/%20incanti-nel-parco-2019%20/



A Niella Tanaro oggi è previsto un appuntamento della rassegna “Musica sull’aia” in località Roà soprana con il Carlo Aonzo Trio. Inizio ore 21.00. Ingresso libero. In caso di maltempo il concerto si terrà nella sala polivalente comunale. Info: www.comune.niellatanaro.cn.it