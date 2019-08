Stresa: aperte le candidature per gli AWARD della CPO Community di ADACI

Al via l’evento della CPO (Chief Procurement Officer) LOUNGE COMMUNITY di ADACI, l’associazione dei direttori acquisti e del supply management, che si terrà a Stresa, città di cultura e arte, situata nel cuore dei due laghi Lago Maggiore e Lago d’Orta, il 26 e 27 settembre 2019.

La CPO LOUNGE COMMUNITY ADACI è un importante confronto annuale sul Procurement e la gestione del supply management.

CPO, Direttori Logistici e Supply Chain Manager, si confronteranno sull' imprescindibile convergenza di area Procurement e Finance e sulle nuove professionalità: una complementarietà di ruoli quella del Finance e Procurement, che si intrecciano nella definizione del pricing per le materie prime, nella valutazione dei fornitori e degli algoritmi predittivi. La CPO Lounge è parte del progetto sviluppato da ADACI insieme al Fucina (Rezzato, Brescia, da poco terminato), al Magister e ADACI Smart (in calendario a Livorno 8 novembre 2019), percorsi di crescita dedicati ai professionisti, al mondo accademico ed imprenditoriale. Il messaggio centrale e il tema guida della CPO LOUNGE di ADACI saranno i trends di sviluppo di cultura adeguata a costruire valore in azienda, l’innovazione, la sostenibilità, la negoziazione strategica.

Il programma della due giorni è denso di interventi e dibattiti di grande rilievo e autorevolezza con personalità di primo piano del mondo accademico e dell'impresa, del giornalismo. I temi affrontati verteranno sulle priorità dell’agenda del Chief Procurement Officer e Supply Chain Manager con l'impatto delle nuove tecnologie e l’adattamento delle strutture organizzative. Il programma dei lavori: apre i lavori con l'intervento e i saluti di Edward Altman, Professore alla NY University a cui è stato dedicato Procurement Excellence Award 2019, le cui celebrazioni saranno tenute in forma riservata la sera del 26 settembre all’ hotel Regina Palace di Stresa.





Tra i ruoli istituzionali, confermata la presenza, per la città metropolitana di Milano, di Laura Specchio Presidente Commissione Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Commercio, Risorse Umane, Moda e Design, della Rappresentanza del Comando NATO Rapid Deployable Corps – ITALY (NRDC-ITA)-

Tra i principali ruoli ADACI è confermata la presenza del Presidente Nazionale ADACI, Fabrizio Santini, del Segretario Generale ADACI Federica Dallanoce, di Laura Echino Presidente della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta di ADACI, di Vincenco Genco, Presidente Sez. Lombardia e Liguria di ADACI.





Chairman dell’evento sarà il giornalista Orlando Ferraris.

Interverranno, tra gli altri, durante la giornata del 27 settembre: Sergio Casella, Divisional President Barry-Wehmiller, Edward Altman, Professore Emerito Stern School of Business NY university; Marco Zoff, Chief Procurement Officer Leonardo Company; Claudio Notarantonio CPO Salini Impregilo; Ivan Ortenzi, Innovation Expert, Speaker, Author and Lecturer, Business Integration Partner ; Luigi Luca Manuelli CDO Ansaldo Energia and President Cluster Intelligent Factory, Gabriele Sabato, Co-founder & Chief Executive Officer at Wiserfunding, Maurizio Esentato, Ceo Classis Capital.

La sera degli awards precederà l’apertura della CPOLOUNGE COMMUNITY: durante la serata del 26 settembre, infatti, verranno consegnati gli ADACI Excellence Award ai finalisti.

Per il programma completo si rimanda al sito dell' ADACI: https://www.adaci.it/27-settembre-stresa-adaci-presenta-cpo-lounge-community-levento-dedicato-a-cpo-direttori-logistici-e-supply-chain-manager/

e per le CANDIDATURE agli award https://www.adaci.it/candidati-allexcellence-award-2019/

(nota: è possibile candidarsi agli award fino al 31 agosto 2019)