A Verdeggia le statue in legno dell'artista borgarino Barba Brisiu rendono omaggio agli Alpini (Foto)

A Verdeggia, frazione del comune di Triora, hanno avuto un’interessante idea per dare una seconda vita a due grossi pini pericolanti. Nelle ultime 48 ore, Barba Brisiu, noto artista piemontese, specializzato nell’intaglio e nella lavorazione del legno, grazie alla sua maestria con la motosega ha fatto rinascere i tronchi di questi alberi abbattuti a giugno a lato del monumento agli Alpini.



Dietro questa iniziativa troviamo la Pro Loco di Verdeggia che in questi mesi ha curato l’intero iter di concerto con il Comune. E’ stato il direttivo a segnalare agli uffici comunali il potenziale pericolo rappresentato da questi due pini e dopo i successivi accertamenti si è arrivati alla conferma e quindi all’urgenza di procedere con l’abbattimento. Trattandosi di due alberi particolarmente cari alla popolazione della frazione, dal direttivo della Pro Loco è stata avanzata l’ipotesi di far intagliare quei tronchi.



“Abbiamo pensato che potesse essere l’occasione giusta per far realizzare due sculture che richiamassero gli alpini. I pini abbattuti erano due piante maestose e bellissime così abbiamo avuto l’idea di poter salvare almeno i tronchi. - racconta Christian Alberti, membro del direttivo della Pro Loco di Verdeggia - C’è venuto in mente Barba Brisiu che qualche anno fa aveva realizzato un’opera qui nella vicina Realdo. Una splendida scultura e così abbiamo pensato di provare a rivolgerci a lui. C’è stata grande disponibilità da parte sua e in questi due giorni l’abbiamo ospitato a Verdeggia per permettergli di realizzare le statue, un alpino ed un’aquila”.



Le due statue arriveranno giusto in tempo per due momenti importanti per la comunità di Verdeggia. Infatti, il 16 agosto si festeggerà San Rocco, appuntamento molto sentito da tutto il paesino ed il giorno seguente, il 17 agosto, si renderà omaggio proprio agli Alpini caduti durante la Guerra. Sarà questa l’occasione per inaugurare simbolicamente l’arrivo delle due nuove statue.



(Per le foto si ringrazia il nostro lettore Davide Avena)