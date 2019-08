Puntuali, sono tornate: centinaia di migliaia di falene sul ponte sul Tanaro ad Alba (VIDEO)

Puntuale, come ogni anno ad agosto, il ponte sul fiume Tanaro di corso Canale, ad Alba, è stato invaso da centinaia di migliaia di falene. Si tratta di un fenomeno che, fortunatamente, dura solo qualche notte.

Le farfalle, attratte dalle luci dei lampioni, si alzano in volo dalle acque per poi cadere sull’asfalto, formando un tappeto scivoloso molto pericoloso per il traffico stradale.Lo stesso Comune di Alba ha avvisato la popolazione del pericolo, invitando a prestare la massima attenzione. Come ben si vede nel video che condividiamo, le vetture procedono infatti a velocità estremamente ridotta.

Lo scorso anno l’infrastruttura era stata addirittura chiusa al traffico: un pullman, bloccato dal fondo stradale scivoloso, era riuscito a ripartire soltanto dopo aver montato le catene da neve, grazie anche all’intervento dei Vigili del fuoco.