Incidente stradale nella zona industriale di Marene sulla provinciale 662

AGGIORNAMENTO DELLE 11.35: due le vetture coinvolte, ma per fortuna senza particolari conseguenze per gli occupanti dei mezzi, affidati alle cure dei sanitari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per la gestione della viabilità.

Viene segnalato in questi minuti un incidente stradale lungo la strada provinciale 662, nella zona industriale di Marene, a poca distanza dalla ditta Legnoform.

Non si conosce l'entità del sinistro né quanti siano i mezzi coinvolti. I vigli del fuoco di Saluzzo e Savigliano stanno raggiungendo la zona. Seguiranno aggiornamenti.