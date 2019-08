Il meteo della settimana di Ferragosto? Stabile e con temperature gradevoli

L’alta pressione di origine nordafricana oggi comincerà a sgonfiarsi a partire proprio dalle nostre regioni. Il passaggio di un fronte freddo favorirà piogge e temporali per oggi, poi come anticipato avremo per lo più giornate stabili almeno fino a domenica con temperature più gradevoli ed in linea con il periodo.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 12 agosto

Al mattino temporali su estremo Piemonte settentrionale e valle d’Aosta. Al pomeriggio estensione dei fenomeni anche ad Alpi occidentali e al confine tra Liguria e Francia, con locali sconfinamenti nelle pianure adiacenti. Possibilità di forti temporali sulle pianure in particolare su torinese con possibili grandinate. Temperature massime in calo ove ci saranno fenomeni, stazionarie altrove e comprese tra 28 e 31° C. Venti assenti o deboli di direzione meridionale. Possibili forti raffiche durante i temporali.

Da martedì 13 a domenica 18 agosto

Da domani le correnti in quota rimarranno per lo più occidentali, mantenendo un flusso più mite proveniente dall’Atlantico che consentirà di avere tempo stabile con qualche passaggio nuvoloso. Non ci saranno perturbazioni al seguito, per cui la fenomenologia sarà limitata a qualche rovescio o debole temporale isolato sulle zone alpine, anche nella giornata di Ferragosto. Temperature stazionarie nelle massime che si manterranno mediamente tra i 28 e 30 °C, minime in calo domani e poi stazionarie con valori compresi tra 15 e 18 °C su pianure, intorno ai 20 °C sulle coste liguri. Venti assenti o deboli con direzione prevalentemente settentrionale.

Previsioni locali Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo