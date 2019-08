Nautica: Click&Boat acquisisce Océans Evasion e fa rotta verso la diversificazione

A solo un anno di distanza dalla raccolta fondi di 4 milioni di euro, Click&Boat annuncia l’acquisizione del suo concorrente Océans Evasion, compagnia di viaggio ed affitto barche attiva nel settore dal 1995.

Una mossa strategica dunque, che consolida la sua posizione di leader nel mercato del noleggio barche, ed estende il suo raggio d’azione grazie all’integrazione di nuovi servizi.

Océans Evasion: dal 1995 pionieri del noleggio di barche a vela e catamarani

L’acquisizione di Océans Evasion arriva due anni dopo a quelle dei precedenti Sailsharing e Captain’Flit, consentendo a Click&Boat di implementare la flotta, i successi ed i 20 lunghi anni di esperienza nel settore del noleggio di barche a vela e catamarani che l’agenzia ha accumulato e sviluppato.

Si tratta, ebbene, di un’operazione strategica, che consentirà alla start-up, non solo di assimilare il savoir-faire di una compagnia storica, ma soprattutto di sviluppare una visione innovativa del turismo nautico.

Assieme all’agenzia principale, Click&Boat ha infatti acquisito anche la verticale Océans Voyage, che propone servizi annessi alla locazione di barche (biglietti aerei, hotel, trasferimenti, ecc.) e, attraverso la quale la start-up sarà in grado di fornire un servizio altamente specializzato e completo.

L’avventura di Océans Evasion continuerà quindi attraverso Click&Boat, da oggi collaboratore commerciale nonché perfetta vetrina digitale per evidenziare la competenza, la qualità delle imbarcazioni e la conoscenza delle destinazioni esotiche che da anni contraddistingue la compagnia. “Lo spirito di Océans Evasion perdurerà con Click&Boat” - dichiara Jean-Michel Guyomar, co-fondatore di Océans Evasion insieme al figlio Antoine - “La loro padronanza dei sistemi digitali si sposa perfettamente con la nostra conoscenza delle destinazioni esotiche, e questo darà vita a progetti di navigazione su misura per ogni cliente”.

Click&Boat, l’agenzia di viaggi del mare del futuro

Già forte di 115 collaboratori suddivisi negli uffici di Parigi, Marsiglia e Miami, il team di Click&Boat si rafforza adesso di una dozzina di persone, nonché della quarta sede operativa, nello specifico a Lorient, sull’Atlantico.

“Non trascurabile è poi la flotta delle 7.000 imbarcazioni con le quali Océans Evasion integrerà le già 30.000 di Click&Boat, dando vita all’offerta più completa del mercato” - commenta Jérémy Bismuth, co-fondatore della start-up - “Attraverso questa acquisizione saremo in grado di raggiungere un volume d’affari di 50 milioni di euro per l’anno 2019”.

“La nostra ambizione,” - aggiunge l’altro co-fondatore di Click&Boat, Edouard Gorioux - “è quella di trasformare Click&Boat in un “one stop shopping” dei viaggi, nel quale sarà possibile pianificare in modo globale, dalla A alla Z, un intero progetto di navigazione e viaggio”.

A proposito di Click&Boat

Click&Boat, la piattaforma di noleggio barche leader del mercato online, nasce nel 2013 dalla collaborazione di due imprenditori francesi: Edouard Gorioux e Jérémy Bismuth.

L’idea alla base della compagnia è quella che accomuna le startup della sharing economy: sfruttare le risorse della rete ed il consumo collaborativo non solo per semplificare l’incontro tra domanda e offerta, ma soprattutto per rendere alla portata di tutti la possibilità di vivere un’esperienza in barca.