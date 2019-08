"Festival internazionale Vie di Jazz": a Boves il centro storico si trasforma in un grande palcoscenico

Come ormai da alcuni anni, nel fine settimana dopo ferragosto ritorna, a Boves, per tre giorni, il "Festival Internazionale Vie di Jazz", in programma dal 16 al 18 agosto.

Le strade del centro storico, il palco naturale sul sagrato della chiesa in piazza dell’Olmo, Villa Berrini (novità di quest’anno) e la Confraternita di Santa Croce saranno nuovamente la cornice di questo appuntamento, con un programma sempre intenso e di altissimo livello, curato da Roberto Chiriaco, direttore artistico del festival dal 2005, con centinaia di spettatori provenienti anche da fuori Provincia.

Il Festival è organizzato dall’assessorato alla cultura di Boves, guidato da Raffaella Giordano, in collaborazione con l’associazione Pro‐loco.

Anche quest’anno spazio avranno nuove formazioni emergenti che potranno esibirsi e presentare i loro progetti al grande pubblico.

Si ricordano le partecipazioni, nel passato, di personaggi di primo piano della musica jazz nazionale: da Paolo Fresu, a Stefano Bollani, a Enrico Rava, a Enrico Pierannunzi.

Si parte venerdì 16 agosto, alle 21, in piazza dell’Olmo, con "Azul", Attilio Zanchi, contrabbasso, Fausto Beccalossi fisarmonica, Oscar del Barba pianoforte.

Sabato 17, alle 16,30, in Confraternita di Santa Croce, sarà in scena «La Voce Elettrica – Ienadue», Francesca Lecca, voce, Bruno Fabrizio Sorba, tastiere, elettronica. A Villa Berrini, alle 18, toccherà a «Two Late», con Alberto Gurrisi, «hammond», e Laura Klain, «drums». In Piazza dell’Olmo, alle 21, è fissato il momento ritenuto «di massimo richiamo» della manifestazione, quello con la giovane violoncellista brasiliana Yuri Betancourt, già con grande curriculum, emergente di livello internazionale («Quartet Yuri Betancourt, voice-bass, Antonio Martignon, guitar, Nelson Diaz, piano, Luciano Alì, drums).

Domenica 18, in Confraternita di Santa Croce, alle 16.30 (era stato annunciato per paio di ore dopo), è attesissimo l’appuntamento "Oltre il cielo – Mia Martini, la vita, le canzoni", protagonista grande talento locale, mellanese, la voce di Sylvia Blue Violino (già attesa paio di anni fa), con Massimo Celsi, tastiere e virtual bass, e Renzo Coniglio, percussioni. A Villa Berrini, alle 18, sono previsti i «Night Deramers» («Sognatori della notte»), Simone Garino, sax alto e soprano, Emanuele Sartoris, piano, Dario Scopesi bass, Antonio Stizzoli, drums.

Il gran finale è Piazza dell’Olmo, alle 21, con ingresso a 10 euro (unico a pagamento, gratis sin ad otto anni), prenotazione telefonica al 339.4971686 (anche per informazioni), con Drums Limited, di Luca Santaniello, Greg Hutchinson, drums, Emanuele Cisi, tenor sax, Ameen Saleem, bass, Roberto Terenzi, piano.

Per quanto riguarda i «gruppi giovani emergenti», sabato 17, alle 11,30, in Piazza dell’Olmo, protagonista sarà il Pellegrino Brothers Trio (Trio Fratelli Pellegrino, tipico nome locale), con Alessio Pellegrino, chitarra, Lorenzo Ascani, basso, Edoardo Pellegrino, domenica 18, stessa ora, in Confraternita, loro momento avranno i Belli freschi - Jazz/Funk/Soul Quartet, con Michele Bruna, basso, Daniele Danzi, batteria, Luca Bruno, chitarra, Giovanni Cismondi, sax, tastiere.