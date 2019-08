Il Baladin Open Garden vi aspetta per un programma settimanale molto speciale

Ecco le proposte della settimana al Baladin Open Garden:

MARTEDI’ 13 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

CINEMA & EASYFOOD

Un'intramontabile, un film della commedia più visto e cercato: Giù al nord. Il film più visto di tutta la storia in Francia. Risate e divertimento, satira e finzione tra il nord e il sud della Francia. Dopo la première scrissero che " non si era mai visto ridere tanto in un cinema". Abbattere i pregiudizi e andare oltre gli stereotipi, unendo insieme riflessioni e divertimento. Il piatto scelto da abbianre al film sono ovviamente Moules et frites (cozze e patatine fritte), un classico francese e un classico Baladin. Vi aspettiamo al Baladin Open Garden con tantissime proposte della cucina street e ovviamente 16 spine di birra.

GIOVEDI’ 15 AGOSTO

MAIN EVENT FERRAGOSTO

Ogni anno la solita domanda si ripropone: cosa facciamo a Ferragosto? Dove compriamo il cibo? Chi ci pensa? Se non avete voglia di farvi tutte queste domande, venite al Baladin Open Garden. Cucina street e barbeque attivi dalle 10.30. Potrete prenotare gratuitamente le nostre griglie (che troverete già accese) ed acquistare la carne nella nostra salsicceria. E non dimenticatevi che c'è anche l'animazione bimbi per tutta la giornata! Dopo il tramonto non ci fermiamo: in concerto i LOU TAPAGE, ritmo e musica occitani. dal mattino fino a notte fonda siamo qui con birra e musica per rendere la vostra giornata unica!

VENERDI’ 16 AGOSTO

DJ SET E BEER COCKTAIL AREA

Non ci fermiamo mai! Show di Tealdi Fat Sound: leva 78, recordcollector dal 1990, dj che infiamma la pista da ballo del 2001. La caratteristica? Usa solo vinile! Istrionico, potente, sapiente ed incredibilmente appasionato. E per "bagnarvi la gola" vi aspetta, oltre alla nostra linea di 16 spine, un incredibile beer cocktail area. BALA DRY: arancia, cannella, brandy e Susi Dry. Come in!

SABATO 17 AGOSTO

PIZZA ALLA ROMANA E SERATA POP

La settimana di Ferragosto non può finire senza tante farciture nuove. Pizza alla romana e birra POP vi aspettano al Baladin Open Garden. Non perderti le 12 grafiche da collezionare e le tante pizze da provare. Vi sorprenderemo con l'estro dei nostri pizzaioli. E per chi non volesse la pizza? Cucina street Baladin!

DOMENICA 18 AGOSTO

LA DOMENICA AL GARDEN

La domenica è una sola: Baladin Open Garden. Da noi puoi trovare animazione bimbi tutto il giorno, visita guidata al birrificio (su prenotazione visite@baladin.com), griglie per cucinare in autonomia, mercato contadino, shop aperto per portarti le nostre birre a casa, cioccolateria, cucina street Baladin e tantissime birre da provare! Nel pomeriggio potrai partecipare ai tanti laboratori: conoscere il mondo del miele, della frutta e verdura e provare ad abbinarli insieme; e ancora ti aspetta il mondo del cioccolato. Dalle 19.00 ti proponiamo la pizza scrocchiarella: croccante e morbida per soddisfare i gusti di tutti.