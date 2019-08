Speciale famiglie e bambini: gli appuntamenti di agosto nei musei di Saluzzo

Anche quest’anno, nelle settimane centrali di agosto, i Servizi Educativi CoopCulture propongono “Estate ai Musei”, i laboratori per famiglie che coniugano creatività, giochi e divertimento con la visita ai musei. Il calendario delle attività prevede:

venerdì 16 agosto dalle 10 alle 12 a Casa Cavassa, "Timbri ad arte", l’iniziativa ispirata dai simboli presenti nelle decorazioni di Casa Cavassa, nella quale i bambini potranno creare il proprio timbro con stampi, inchiostri e spugne;

lunedì 19 agosto dalle 10 alle 12 in Castiglia, "Mandala che passione" conduce alla scoperta dei mandala nascosti nelle opere della Collezione di Arte Contemporanea dell’Istituto Garuzzo per le Arti Visive e permetterà ai giovani partecipanti di realizzare il proprio mandala con la sabbia colorata.

giovedì 22 agosto dalle 10 alle 12 a Casa Cavassa, con "Gioielli di legno" i bambini potranno realizzare intriganti gioielli giocando con il legno, la lana e la segatura.

venerdì 23 agosto dalle 10 alle 12 in Castiglia, i bambini saranno "Pittori per un giorno", disegnando da artisti dopo aver osservato le opere di Matteo Olivero, pittore divisionista a cui è dedicata la mostra temporanea che ha una sezione espositiva in Castiglia.

Le attività sono indirizzate ai bambini da 3 a 11 anni. I genitori potranno accompagnare i figli durante l'attività o visitare liberamente i musei usufruendo del biglietto ridotto. Il costo dell'attività è di 3 euro a bambino. La prenotazione è obbligatoria entro due giorni prima la data scelta. L’email a cui inviare la richiesta di prenotazione è: edusaluzzo@coopculture.it

Sempre ad agosto i Servizi Educativi CoopCulture saranno impegnati in un laboratorio per famiglie presso l'Associazione Lu Cunvent di Rore di Sampeyre, una delle sedi della mostra monografica “Matteo Olivero. La formazione, i temi, la fortuna”. L'iniziativa, dal titolo "Ma che arte: disegniamo e coloriamo insieme", prevede una visita animata alla mostra di Matteo Olivero e un laboratorio di disegno per bambini. Il laboratorio a Rore di Sampeyre si svolgerà mercoledì 14 agosto dalle 15.30 alle 17.30. E' indicato per bambini da 3 a 11 anni.

La partecipazione è gratuita con un massimo di 30 bambini. Per informazioni sulla mostra e laboratorio a Rore di Sampeyre si può contattare: federicamaffioliarchitetto@yahoo.it