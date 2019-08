Il "nuovo Cuneo" dà ufficialmente il via alle attività mettendo al centro giovani e territorio

“Vorrei ringraziare il sindaco di Cuneo Federico Borgna, l’Assessore allo Sport Cristina Clerico ed il Consigliere comunale Valter Fantino, grande esperto di calcio, per la fiducia e la stima che ci hanno accordato e per il lavoro svolto, i consulenti Avv. Enrico Collidà e il Dott. Lorenzo Durando per l’impegno profuso in questi giorni, i compagni di questa nuova entusiasmante avventura Guido Bonino e l’Avv. Pier Giorgio Olivero, i tifosi del calcio cuneese ed il nuovo mister Pier Angelo Calandra unitamente ai ragazzi che vestiranno la maglia della nuova compagine” dice Mario Castellino, neo presidente dell’Associazione Sportiva Cuneo Football Club.

A pochi giorni dalla nascita, l’A.S. Cuneo F.C. dà ufficialmente il via alla propria attività. Martedì 20 agosto alle 18, presso i campi del Parco della Gioventù, si potranno effettuare confronti con Mister Calandra e il suo staff tecnico per le giovanili dell’A.S. Cuneo F.C. A fine agosto i giocatori della prima squadra inizieranno la preparazione atletica e gli allenamenti in vista della nuova stagione.

Ai primi di settembre si terrà una conferenza stampa per la presentazione dell’A.S. Cuneo F.C. e del suo progetto sportivo che vuole riportare al centro di tutto giovani e territorio.