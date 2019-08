La famiglia Ferrero tra le 25 più ricche del mondo: a decretarlo la classifica di Bloomberg

Non era difficile da prevedere, ma anche l'annuale classifica di Bloomberg sui Paperoni del pianeta decreta la dinastia Ferrero come l'unica italiana ad avere diritto di entrare - conti alla mano - tra le 25 più ricche del mondo.

I proprietari dell'azienda di Alba entrano all'ultimo posto di questa prestigiosa lista, proprio al venticinquesimo, grazie ad una ricchezza stimata in 29,8 miliardi di dollari.

Stessa posizione nel 2018. Anche se con un patrimonio inferiore di ben 7 milardi di dollari.

Inarrivabili i primi della classifica, tutti americani: in cima al podio i Walton, famiglia che detiene Walmart Inc., la catena di supermercati più grande d’America. Bloomberg, per rendere l'idea della loro ricchezza, dà semplicemente i numeri, da capogiro: 70mila dollari al minuto, 4 milioni all’ora, 100 milioni al giorno.

In seconda posizione i Mars, proprietari dell’omonima azienda di barrette al cioccolato, con una ricchezza stimata in 126,5 miliardi di dollari, e dei Kochs, padroni del colosso Koch Industries che di miliardi ne hanno 124,5.



In Europa i primo, al quinto posto, sono i fratelli Alain e Gerard Wertheimer, proprietari della Chanel. Alle loro spalle gli Hermes.

Seguono i proprietari di BMW, così come ci sono i proprietari di Auchan.

L'unica dinastia italiana è quella della Ferrero, fanalino di coda delle 25 famiglie più ricche del pianeta.