Mostra del Fungo e trekking nella natura: domenica 15 settembre un treno storico ad hoc sui binari della Ceva-Ormea

Non è tutto: "Per chi decidesse di proseguire per la valle Tanaro, invece, temporanea sosta a Nucetto per la visita al museo ferroviario della Ceva-Ormea e al museo storico di Nucetto e dell'alta valle Tanaro e successiva fermata a Ormea. Anche in questo caso due le possibilità a disposizione degli utenti: una visita libera al centro storico dall'inusuale pianta cuoriforme con pausa enogastronomica al ristorante oppure un facile trekking panoramico sulle pendici che circondano la città, con pranzo al sacco e accompagnatore naturalistico inclusi nel prezzo".