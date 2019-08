A Govone, rispristinate in tempi record le strutture per la festa danneggiate dal maltempo

Gravi danni, ieri 12 agosto, dovuti al maltempo, che ha colpito soprattutto l'Albese e il Braidese, non risparmiando Govone e danneggiando la tensostruttura allestita in vista della festa patronale, che prenderà il via il prossimo sabato 17 agosto.

I volontari della pro loco, però, non sono rimasti a guardare e in tempi record hanno rimesso a posto tutto, garantendo così lo svolgimento della festa, che rispetterà tutto il programma.

I danni sono stati importanti, ma la volontà di reagire e rimettere tutto a posto è stata più forte del maltempo.