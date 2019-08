Alberi caduti e tetti scoperchiati: notte di lavoro per i vigili del fuoco della Granda

Sono andati avanti per tutta la notte gli interventi da parte dei vigili del fuoco della Granda, dopo i violenti temporali che si sono abbattuti sulla provincia di Cuneo.

Le immagini che condividiamo si riferiscono a Camerana, dove ieri, in pochi minuti raffiche di vento fortissimo, come mai si erano registrate in questa zona, hanno abbattuto alberi, divelto tetti e bloccato il traffico in diverse strade.

Sono stati proprio gli alberi caduti e pericolanti a richiedere il maggior numero di interventi. Più grave la situazione nell'astigiano, dove alcune zone sono state colpite da violente grandinate.