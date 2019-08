Montà d'Alba conta i danni causati dalla tromba d'aria che ieri si è abbattuta sul paese

Nella giornata di ieri, lunedì 12 agosto, una violenta tromba d'aria si è abbattuta sul comune di Montà colpendo la parte nord del territorio provocando ingenti danni ad abitazioni: tetti divelti, portici scoperchiati, pannelli fotovoltaici dilaniati, tronchi di alberi spezzati e vigneti piegati.

Le forti raffiche di vento hanno sradicato alberi che si sono abbattuti sui fili della corrente elettrica lasciando in completo blackout la Casa di Riposo Ca’ Nostra in frazione San Rocco, rimasta senza corrente elettrica. I Vigili del Fuoco e i tecnici dell’Enel sono intervenuti, risolvendo il problema e riportando l’elettricità. Fortunatamente non si segnalano danni alle persone.