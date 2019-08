Polizia nuovamente impegnata in controlli nella zona della stazione di Cuneo

Ancora controlli della Polizia di Stato, nella mattinata di oggi 13 agosto, nei pressi della stazione ferroviaria e di corso Giolitti, uno delle zone più calde della città di Cuneo dal punto di vista della sicurezza e del decoro urbano.

Gli agenti, alcuni in divisa e altri in borghese, hanno provveduto al controllo e all'identificazione di numerose persone e al controllo di alcuni locali presenti in zona, come segnalatoci da un residente dell'area, che più volte ha segnalato alla nostra testata la presenza di balordi e il degrado dell'area, sia nelle ore diurne che notturne.