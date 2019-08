Problemi di spazio? Ecco la soluzione!

La scorsa settimana sui principali social sono apparse alcune immagini di container che ci hanno incuriosito parecchio! Abbiamo voluto approfondire l’argomento, siamo andati sul sito internet http://www.containertercomcn.it e abbiamo trovato alcune informazioni interessanti delle quali non eravamo a conoscenza.

La maggior parte di noi immagine e vede il container come un contenitore in ferro usato per spedizioni in tutto il mondo trasportabile via nave, treno e camionistico. Ci immaginiamo centinaia di container su treni o navi o impilati nei grandi porti di Genova, Savona e La Spezia ma non immaginiamo un container a casa nostra.

Abbiamo così conosciuto l’azienda TERCOM di Bene Vagienna che grazie ai contatti con i porti commerciali e i rapporti diretti con alcune compagnie marittime di spicco, ha avuto la possibilità di trattare direttamente container marittimi dismessi usati, per il riutilizzo e la trasformazione.

TERCOM ha un’officina interna con personale qualificato che provvede ad eseguire modifiche di carpenteria metallica sotto la supervisione dell’ufficio tecnico in grado di progettare, proporre e renderizzare container da adibirsi sia a magazzinaggio semplice sia alla realizzazione di vere e proprie strutture per il rimessaggio e lo stoccaggio di materiale in serie.

Ecco allora alcuni usi standard, il magazzinaggio, il box auto o applicazioni in agricoltura. Il container è facilmente movimentabile, trasportabile, modificabile è atto al contenimento di svariate tipologie di materiali tra qui pallet, beni sfusi, attrezzature, auto e addirittura, con le dovute modifiche, può diventare anche unità abitativa o lavorativa.

La fantasia e la disponibilità di ognuno di noi fa sì che chiunque ragioni sulle proprie esigenze personali e/o aziendali non possa effettivamente fare ameno di accaparrarsi un container per la realizzazione di quanto ha bisogno. Magazzino per beni di consumo, stoccaggio di prodotti sia finiti sia semilavorati, ricovero attrezzature stagionali o di utilizzo quotidiano, box per il parcheggio di auto, furgoni, camper, mezzi pesanti ed agricoli, derrate alimentari per animali o per la ristorazione.

In allegato trovate alcune immagini che vi permetteranno di capire meglio questa grande innovazione che aiuterà molti di noi a risolvere problemi di spazio. Per capire meglio le varie applicazioni, consigliamo di guardare le varie foto inserite nella galleria della presente notizia.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet

http://www.containertercomcn.it/ oppure la pagina Facebook https://www.facebook.com/venditacontainer/

La TERCOM srl si trova in Località Buretto 17/A - 12041 Bene Vagienna (CN) (accanto al casello autostradale di Fossano)